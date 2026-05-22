Ex-ministro da Fazenda teria taxado as importações para proteger o mercado varejista nacional - Foto Acic/Divulgação

Ex-ministro da Fazenda teria taxado as importações para proteger o mercado varejista nacional Foto Acic/Divulgação

Publicado 22/05/2026 18:40

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 22, que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad tinha "convicção" de que a chamada "taxa das blusinhas" era "uma coisa boa". A taxa federal, que consistia na cobrança de imposto de importação de 20% sobre compras de até US$ 50 em plataformas online no exterior, foi zerada na semana passada, em um recuo do governo após pesquisas mostrarem a alta desaprovação da medida.

"Tinha muita pressão dos varejistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quando o Haddad fez, ele acreditava realmente que era uma coisa boa. E ele falou comigo com convicção de que era coisa boa para proteger a indústria nacional", afirmou Lula, em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

Lula disse que, apesar de uma resistência inicial, Haddad "se deu conta de que tinha um problema". "Nós estávamos mexendo com uma parcela muito grande da sociedade. O rico, quando ele viaja, pode gastar até US$ 2 mil fora e não paga imposto. O que eu digo? Cinquenta do povo incomoda. Então, houve uma pressão muito grande para acabar com isso", afirmou.

A extinção da alíquota de imposto de importação sobre compras em plataformas internacionais de até US$ 50 consta de medida provisória editada semana passada pelo presidente Lula.

Para ser confirmada, a MP precisa do referendo do Congresso Nacional, que ainda vai instalar a comissão mista que analisará o texto e designar o relator.