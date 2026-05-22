Ex-ministro da Fazenda teria taxado as importações para proteger o mercado varejista nacional Foto Acic/Divulgação
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Presidente comenta recuo do governo que zera a tributação federal sobre a importação de produtos de até U$ 50
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