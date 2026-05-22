O prazo para entregar a declaração de Imposto de Renda começou em 23 de março e termina às 23h59min59s de 29 de maioReprodução/
A uma semana do fim do prazo, mais de 30 milhões enviaram declaração do IR
Número equivale a 68,2% do previsto para este ano
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