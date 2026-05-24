Para participar, preencha o cadastro e confira o lote do imóvel no edital - Freepik

Para participar, preencha o cadastro e confira o lote do imóvel no editalFreepik

Publicado 24/05/2026 14:15

Rio - Na próxima terça-feira (26), o Banco Santander realizará um leilão on-line, com 208 imóveis em 22 estados do Brasil com opções de casa a partir de R$ 28 mil. Os lotes terão opções comerciais e residenciais com descontos podendo chegar a 76%.

As formas de pagamento podem ser à vista ou por financiamento de até 420 parcelas. Elas acontecerão via Zuk , plataforma de leilão on-line.

As opções estão disponíveis em quase todos os estados brasileiros: Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Sergipe (SE) e Tocantins (TO).

Para participar, baste preencher o cadastro e conferir o lote do imóvel desejado no edital.