Quem não enviar a declaração no prazo pagará multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valorRafa Neddermeyer/Agência Brasil
A três dias do prazo, quase 10 milhões não enviaram declaração do IR
Vencimento será nesta sexta-feira (29), às 23h59
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