Eventual liquidação do BRB abriria rombo de R$ 17 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito - Agência Brasília

Eventual liquidação do BRB abriria rombo de R$ 17 bilhões no Fundo Garantidor de CréditoAgência Brasília

Publicado 28/05/2026 17:46 | Atualizado 28/05/2026 17:46





O acerto busca evitar agravamento da crise enfrentada pelo BRB após operações ligadas ao Banco Master. Fux é o relator da ação em que o DF questiona o rebaixamento da nota dada pelo Tesouro Nacional sobre a capacidade de pagamento da dívida pública.



Memória Homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux nesta quinta-feira, 28, o acordo para viabilizar operação de socorro financeiro ao Banco de Brasília (BRB) prevê empréstimo de até R$ 6,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).O acerto busca evitar agravamento da crise enfrentada pelo BRB após operações ligadas ao Banco Master. Fux é o relator da ação em que o DF questiona o rebaixamento da nota dada pelo Tesouro Nacional sobre a capacidade de pagamento da dívida pública.

O BRB enfrenta dificuldades financeiras depois de adquirir carteiras de crédito do Banco Master. Parte dessas operações passou a ser investigada por suspeitas de irregularidades e possível ausência de lastro financeiro.



Segundo o próprio banco, o rombo estimado para cobrir perdas e reforçar o capital da instituição chega a R$ 8,8 bilhões. Com isso, o BRB precisou buscar uma forma de aumentar rapidamente sua capacidade financeira para continuar operando normalmente e atender às exigências do sistema financeiro.



Condições

O compromisso cria condições para que o FGC empreste dinheiro ao BRB. O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada mantida pelos próprios bancos e conhecida por garantir depósitos e aplicações financeiras de clientes em caso de quebra de instituições financeiras. Agora, ele também poderá participar da operação de socorro ao BRB.



Na prática, o dinheiro será emprestado ao banco estatal para reforçar seu caixa e evitar uma deterioração maior da situação financeira.



Termos do acordo:



- o valor do empréstimo poderá chegar a R$ 6,5 bilhões;

- os recursos servirão para capitalizar o banco;

- a operação busca estabilizar a situação financeira da instituição.

O empréstimo ainda depende:



- da análise do plano de negócios do BRB;

- da aprovação técnica do FGC;

- da definição final das condições financeiras.

União

Um dos pontos centrais do acordo é que a União não vai transferir dinheiro diretamente ao BRB nem oferecer garantia federal para o empréstimo.



Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), os recursos da operação virão do sistema financeiro privado, por meio do FGC e de um grupo de bancos públicos e privados que atuarão como fiadores da operação. Entre as instituições que podem integrar esse grupo estão Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.



STF

O acordo foi construído dentro de uma ação que o Distrito Federal moveu no STF contra decisão do Tesouro Nacional.



O governo distrital contestava o rebaixamento da chamada Capacidade de Pagamento (Capag), indicador usado pela União para avaliar a saúde fiscal de estados e municípios.



A nota do DF caiu de B para C. Isso impediu o governo local de obter novos empréstimos com garantia federal.



Com a mediação do STF, União e DF chegaram a um entendimento para flexibilizar regras fiscais e permitir a operação sem que a União precisasse entrar como avalista.



Mudanças:



- Antes do acordo: o DF tinha limite de cerca de R$ 900 milhões para empréstimos;

- Após o entendimento: será possível viabilizar operação de até R$ 6,5 bilhões;

- Considerações: o calculo tem por base resolução do Senado que estabelece limite de 16% da receita corrente líquida anual em operações de crédito de estados e municípios.



Garantias

Como a União não dará garantia ao empréstimo, o DF precisará apresentar contragarantias. A combinação prevê o uso de recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Ambos são transferências federais feitas regularmente aos governos estaduais e municipais.



Na prática, se houver inadimplência, os bancos poderão acessar parte desses recursos para receber os pagamentos da dívida. Outras garantias, como dividendos e participação acionária, também poderão ser usadas.



Ajuste fiscal

Em troca da flexibilização das regras, o Distrito Federal assumiu compromissos de ajuste fiscal. O acordo prevê restrições como:



- proibição de novos concursos públicos;

- limitação de reajustes salariais;

- vedação à criação de cargos que aumentem despesas.

As medidas valerão até que o empréstimo seja quitado ou até que o DF volte a atingir nota A+ na avaliação de capacidade de pagamento do Tesouro Nacional.



Argumentação

O governo do Distrito Federal argumentou no STF que o BRB tem papel estratégico para a administração pública local.



O banco opera programas sociais do Distrito Federal, faz pagamentos de servidores públicos, administra benefícios sociais e concentra recursos públicos e depósitos judiciais.



Segundo o GDF, um eventual colapso da instituição poderia afetar serviços públicos, programas sociais e milhares de correntistas. Na quarta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse ao jornal Valor Econômico que uma eventual liquidação do BRB abriria rombo de R$ 17 bilhões no FGC.



Próximos passos

Apesar do acordo político e jurídico, a operação ainda não está concluída. O FGC ainda precisará analisar o plano de negócios do BRB e aprovar tecnicamente o empréstimo.



Além disso, o banco continua revisando seu balanço financeiro, que teve divulgação adiada após a crise envolvendo o Banco Master. O STF ficará responsável por monitorar o cumprimento das condições estabelecidas no acordo.