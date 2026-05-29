Palácio Guanabara, sede do governo do Rio - Divulgação

Palácio Guanabara, sede do governo do RioDivulgação

Publicado 29/05/2026 11:06 | Atualizado 29/05/2026 11:09

O Governo do Rio paga nesta sexta-feira (29), de maneira antecipada, a primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Previsto no calendário oficial para ser realizado em junho, o depósito de cerca de R$ 1,6 bilhão vai beneficiar aproximadamente 450 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.

De acordo com comunicado divulgado pelo Palácio Guanabara, o pagamento da primeira parcela do abono natalino será feito sem os descontos previstos em lei, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, que serão aplicados apenas na segunda parcela, programada para 18 de dezembro.

O funcionalismo estadual agora conta com um novo calendário de pagamento. Lançado no último mês, o modelo atual estabelece o depósito do salário dos servidores no primeiro dia de cada mês. Com isso, a remuneração referente ao mês de maio será depositada na próxima segunda-feira (1º), três dias após o pagamento da primeira parcela do 13º salário.