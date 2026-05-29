Palácio Guanabara, sede do governo do RioDivulgação
Governo do Rio deposita primeira parcela do 13º
Entrada do salário referente a maio ocorre três dias após pagamento abono natalino
Governo do Rio deposita primeira parcela do 13º
Entrada do salário referente a maio ocorre três dias após pagamento abono natalino
Empresa do setor marítimo abre vagas para áreas técnicas, operacionais e administrativas
Oportunidades incluem cargos para mecânico, eletricista, analistas, supervisão, estágios e jovem aprendiz
PIB cresce 1,1% no 1º trimestre de 2026, revela IBGE
Economia brasileira avançou 2,0% nos últimos 12 meses
Setor público tem superávit primário de R$ 24,6 bi em abril, revela BC
Resultado é o mais positivo para o mês desde 2022
Caixa conclui pagamento da parcela de maio do Bolsa Família
Recebem nesta sexta-feira NIS de final 0
Redução de preço do gás natural no Rio começa a valer a partir de segunda-feira
Decisão beneficia mais de um milhão de consumidores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.