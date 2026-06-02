Petrobras diz que medida busca garantir o abastecimento nacional de diesel em meio a choque de ofertaDivulgação / Petrobras
Petrobras anuncia adesão à subvenção de diesel de R$ 1,12 por litro
Subsídio foi instituído pela Medida Provisória nº 1.363
Petrobras anuncia adesão à subvenção de diesel de R$ 1,12 por litro
Subsídio foi instituído pela Medida Provisória nº 1.363
Pacote dos combustíveis deu fôlego às companhias aéreas, diz ministro de Portos e Aeroportos
Tomé Franca afirma que medidas como crédito, adiamento de tarifas e redução de tributos ajudaram a conter impactos da alta do querosene de aviação
MetrôRio abre inscrições para Jovem Aprendiz com vagas exclusivas para mulheres
Iniciativa oferece formação em Mecânica, com capacitação teórica e prática
EUA sugerem tarifa de 25% sobre produtos brasileiros
Decisão final será anunciada em 15 de junho
Ministro do Itamaraty vê parceria com a China 'mais relevante do que nunca'
Mauro Vieira celebrou recorde no comércio entre países
Taxas de juros disparam a mais de 14% com visão conservadora sobre corte da Selic
Estimativas do índice de inflação de 2026 passa de 5%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.