Agências da Zona Oeste Mais oferecem renegociação das contas de água e esgoto em atrasoDivulgação

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O Feirão da Copa dará aos consumidores da concessionária Zona Oeste Mais a oportunidade de renegociar contas de água e esgoto em atraso. A campanha, que acontece até o dia 30, oferece descontos de até 70% sobre o valor da dívida, além de opções de parcelamento que se adaptam à realidade financeira de cada cliente.

Durante a campanha, os clientes poderão aproveitar condições exclusivas de negociação:
- até 70% de desconto para pagamento à vista;
- parcelamento em até 36 vezes nos canais próprios da concessionária;
- parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito por meio dos parceiros autorizados.

O Feirão da Copa vai atender diferentes perfis de consumidores, permitindo que cada cliente escolha a melhor alternativa de acordo com sua capacidade financeira. Além dos benefícios financeiros, a regularização dos débitos contribui para evitar transtornos futuros, garantindo maior segurança e previsibilidade para as famílias.

A renegociação de débitos pode ser feita pela Agência Virtual da Zona Oeste Mais ou nas lojas de atendimento da concessionária de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, nos seguintes endereços: 

- Bangu: Rua Fonseca, 240 – Bangu Shopping, 1º piso, Loja 214

- Campo Grande: Rua Camanducaia, 51

- Santa Cruz: Rua Felipe Cardoso, 540 – Santa Cruz Shopping Center, Loja 117

- Sepetiba: Rua José Fernandes, 1188