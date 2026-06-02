Agências da Zona Oeste Mais oferecem renegociação das contas de água e esgoto em atraso - Divulgação

Agências da Zona Oeste Mais oferecem renegociação das contas de água e esgoto em atrasoDivulgação

Publicado 02/06/2026 12:31

O Feirão da Copa dará aos consumidores da concessionária Zona Oeste Mais a oportunidade de renegociar contas de água e esgoto em atraso. A campanha, que acontece até o dia 30, oferece descontos de até 70% sobre o valor da dívida, além de opções de parcelamento que se adaptam à realidade financeira de cada cliente.



Durante a campanha, os clientes poderão aproveitar condições exclusivas de negociação:

- até 70% de desconto para pagamento à vista;

- parcelamento em até 36 vezes nos canais próprios da concessionária;