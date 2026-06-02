Agências da Zona Oeste Mais oferecem renegociação das contas de água e esgoto em atrasoDivulgação
Durante a campanha, os clientes poderão aproveitar condições exclusivas de negociação:
O Feirão da Copa vai atender diferentes perfis de consumidores, permitindo que cada cliente escolha a melhor alternativa de acordo com sua capacidade financeira. Além dos benefícios financeiros, a regularização dos débitos contribui para evitar transtornos futuros, garantindo maior segurança e previsibilidade para as famílias.
A renegociação de débitos pode ser feita pela Agência Virtual da Zona Oeste Mais ou nas lojas de atendimento da concessionária de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, nos seguintes endereços:
- Bangu: Rua Fonseca, 240 – Bangu Shopping, 1º piso, Loja 214
- Campo Grande: Rua Camanducaia, 51
- Santa Cruz: Rua Felipe Cardoso, 540 – Santa Cruz Shopping Center, Loja 117
- Sepetiba: Rua José Fernandes, 1188
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