Medida anunciada pelo governo Trump já era esperada pelos empresários brasileirosX / Reprodução
EUA propõem tarifa extra de 12,5% ao Brasil após investigação sobre trabalho forçado
Segundo órgão do governo, a prática 'onera ou restringe' o comércio americano
EUA propõem tarifa extra de 12,5% ao Brasil após investigação sobre trabalho forçado
Segundo órgão do governo, a prática 'onera ou restringe' o comércio americano
Setor de embalagens de papel registra recorde de vendas em abril
Alta indica aquecimento em áreas como varejo, alimentos e e-commerce
Venda de veículos novos no país sobe 15% até maio
Em 5 meses, foram comercializadas mais de 2,2 milhões de unidades
Febraban rebate críticas ao Pix e diz que avaliação dos EUA reflete 'informações incompletas'
Federação dos bancos destacou que o meio de pagamento não é um produto, mas um serviço
Pré-Vestibular Cecierj abre mais de 5 mil vagas para todo o Estado
Podem se inscrever estudantes do último ano do Ensino Médio ou aqueles que já tenham concluído os estudos
'Governo considera injusta a recomendação dos EUA sobre taxar produtos brasileiros', diz Alckmin
Vice-presidente e ministro da Fazenda descartam debater Pix com lideranças norte-americanas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.