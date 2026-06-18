Limite diário dos pagamentos será estabelecido pelos próprios usuários - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Limite diário dos pagamentos será estabelecido pelos próprios usuáriosMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 18/06/2026 08:54

O Banco Central revogou a regra que determinava o limite diário de R$ 500 em transações feitas no Pix por aproximação. A medida, instituída na Instrução Normativa n° 746, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17).

Com a mudança, o valor máximo dos pagamentos será estabelecido pelos próprios usuários - seguindo o limite geral do Pix, já válido para operações feitas por meio de chave ou QR Code. O Pix por aproximação é uma modalidade em que o consumidor faz o pagamento levando o celular próximo à maquininha de cartão, utilizando o aplicativo do banco ou uma carteira virtual (como Samsung Wallet e Google Pay).

Para usar carteiras digitais, o usuário deve vincular a sua conta bancária ao sistema de Open Finance do Banco Central e habilitar a opção Pix no aplicativo do banco. A modalidade é válida para aparelhos que possuam a tecnologia NFC.

No entanto, o Pix por aproximação não está disponível para dispositivos Apple, como o iPhone. Em seu sistema, a fabricante exige o pagamento de uma taxa para realizar transações. Desde 2025, a empresa é investigada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por eventual monopólio.

A nova medida passa a valer a partir de 1º de outubro de 2026. As instituições financeiras terão até esta data para se adequarem às regras.