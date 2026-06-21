Micro e pequenas empresas representam aproximadamente R$ 106 bilhões das contratações públicas de 2025 - Agência Sebrae de Notícias

Micro e pequenas empresas representam aproximadamente R$ 106 bilhões das contratações públicas de 2025Agência Sebrae de Notícias

Publicado 21/06/2026 19:20

Cerca de 7 milhões dos microempreendedores individuais (MEI) ativos atuam no setor de serviços, de acordo com a pesquisa Perfil do MEI do DataSebrae, e podem se tornar fornecedores para os órgãos públicos de todo o país por meio da plataforma Contrata+Brasil.

Para aumentar a participação destes pequenos negócios nas compras públicas, o Sebrae e o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos (MGI) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para elevar a eficiência da gestão pública com ferramentas e práticas para órgãos públicos federais, estaduais e municipais.



O acordo prevê a realização de diagnósticos e análises, desenvolvimento, aprimoramento, suporte e disseminação de soluções informatizadas de gestão e de apoio às políticas públicas, fortalecimento da governança e implementação de programas e projetos destinados a reduzir a distância entre o empreendedor brasileiro e o meio das compras e contratações públicas nas três esferas de governo.



“Estamos ampliando a participação de estados e municípios no uso dessas soluções digitais, facilitar o acesso dos pequenos negócios ao mercado público, reduzir custos de transação, aumentar a eficiência administrativa e melhorar os serviços prestados à população”, destacou o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares. “Os resultados esperados são claros: Mais acesso, mais eficiência, mais transparência. Mais oportunidades para os pequenos negócios e mais capacidade do Estado de entregar valor à sociedade”, completou Soares.



“Temos um golaço que podemos marcar a favor dos MEIs, que é intensificar o programa Contrata+Brasil. Trabalhamos intensamente para cadastrar e melhorar a renda destes trabalhadores e estamos à disposição para atuar nos territórios para melhorar o ambiente de negócios, para que a renda fique nos municípios. Nesse contexto, o mercado de compras públicas é fundamental”, ressaltou Rodrigo Soares.



A parceria está diretamente ligada ao Contrata+Brasil, um marketplace integrado ao ecossistema de logística pública do governo federal, que conecta gestores públicos e fornecedores locais. A união entre o Sebrae e o Ministério da Gestão e Inovação permitirá avançar na manutenção e evolução da plataforma, na melhoria da experiência dos usuários, no fortalecimento da transparência e da governança de dados e na mobilização, capacitação e formação de multiplicadores em todo o território nacional.



“O Contrata+Brasil é um dos programas que temos muito orgulho. Estamos ampliando os serviços que podem fornecer aos órgãos públicos agregando 30 novas categorias que são realizadas - em sua maioria - por mulheres, para fortalecer esse público também por meio da política pública. O poder de compra do nosso país é gigantesco e tem potencial para induzir o desenvolvimento e a geração de emprego e renda local”, defendeu a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.



Compras públicas das MPEs



Em 2024, as compras públicas de micro e pequenas empresas somaram quase R$ 60 bilhões. Já em 2025, foram quase R$ 106 bilhões em contratações, um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. No entanto, o mercado ainda tem um grande espaço de ampliação: as compras públicas passam de R$ 1 trilhão e representam cerca de 16% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.