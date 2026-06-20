O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, é R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, é R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 20/06/2026 09:12

As seis dezenas do concurso 3.021 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 42 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.