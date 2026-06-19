Um dos cartões postais da cidade do Rio é composto pela Enseada de Botafogo com o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara - Banco de imagens

Um dos cartões postais da cidade do Rio é composto pela Enseada de Botafogo com o Pão de Açúcar e a Baía de GuanabaraBanco de imagens

Publicado 19/06/2026 22:47

O Rio de Janeiro recebeu 1.211.748 turistas internacionais entre janeiro e maio de 2026, segundo dados divulgados pela Embratur, pelo Ministério do Turismo e pela Polícia Federal. O número representa um aumento de 17,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 1.032.537 visitantes estrangeiros desembarcaram no estado.

Na prática, isso significa que cerca de 179 mil turistas internacionais a mais escolheram o Rio de Janeiro como destino nos cinco primeiros meses deste ano. O resultado colocou o estado na liderança nacional em crescimento absoluto de visitantes estrangeiros no período.

Os números refletem um movimento observado em diversos pontos turísticos da capital e do interior, que registraram maior circulação de visitantes ao longo do semestre. Além das atrações tradicionais, eventos culturais, shows internacionais e a ampliação da oferta de voos contribuíram para o aumento do fluxo de turistas.

Somente em maio, o estado recebeu 146.737 visitantes estrangeiros, alta de 12,4% em relação ao mesmo mês de 2025. O período coincidiu com a realização de grandes eventos na capital fluminense, entre eles a apresentação da cantora colombiana Shakira, que atraiu fãs de diferentes países.

O crescimento registrado pelo Rio acompanha uma tendência nacional. Em maio, o Brasil recebeu 486.262 turistas internacionais, o maior número já registrado para o mês na série histórica. No acumulado do ano, o país contabilizou 4,8 milhões de visitantes estrangeiros.

Entre os países que mais enviaram turistas ao Brasil estão Argentina, Estados Unidos, Paraguai, França e Alemanha. Também houve aumento significativo na chegada de visitantes vindos de países como Chile, Colômbia, Canadá e China.

Para o setor turístico, os números indicam uma retomada consistente da procura internacional pelo Brasil e, especialmente, pelo Rio de Janeiro, que segue entre os destinos mais procurados por visitantes estrangeiros. Além de movimentar hotéis, bares, restaurantes e atrações turísticas, o aumento do fluxo de turistas também impacta setores como transporte, comércio e serviços.

Com mais de 1,2 milhão de visitantes internacionais registrados em apenas cinco meses, o estado já supera a marca alcançada em vários anos recentes para o mesmo período e reforça a importância do turismo como uma das atividades econômicas mais relevantes do Rio de Janeiro.

Para o presidente da Embratur, Bruno Reis, os números refletem o trabalho conjunto entre os setores público e privado para ampliar a presença do Brasil no mercado global de viagens.

“O Rio de Janeiro é o principal cartão-postal do Brasil e segue desempenhando um papel fundamental na promoção internacional do país. Esse resultado está diretamente ligado ao esforço de atração de novas rotas e à inteligência de mercado desenvolvida em parceria com diferentes setores”, afirmou.