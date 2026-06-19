Segundo Receita Federal, números atuais permanecerão válidos - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Segundo Receita Federal, números atuais permanecerão válidosMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 19/06/2026 11:38

A partir de julho deste ano, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passará a incluir letras, além de números, na identificação dos registros. A mudança não afetará os CNPJs já existentes.

O novo número de identificação do CNPJ terá 14 posições. As oito primeiras identificarão a raiz do número, compostas por letras e números. As quatro seguintes representarão a ordem do estabelecimento, também alfanuméricas. As duas últimas posições, que correspondem aos dígitos verificadores, continuarão sendo numéricas.

Atualmente, o CNPJ é formado exclusivamente por números. Para quem já tem um CNPJ, a mudança não altera. Os números atuais permanecerão válidos, e os dígitos verificadores também não serão alterados.

Segundo a Receita Federal, "a implementação do CNPJ alfanumérico visa garantir a continuidade das políticas públicas e assegurar a disponibilidade de números de identificação, sem causar impactos técnicos significativos para a sociedade brasileira".