Valor do lote iguala o recorde registrado no primeiro lote de restituição do imposto de renda deste anoRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Receita libera nesta terça-feira consulta ao 2º lote da restituição do IR
Devolução contempla 9,5 milhões de contribuintes e soma R$ 16 bilhões
Receita libera nesta terça-feira consulta ao 2º lote da restituição do IR
Devolução contempla 9,5 milhões de contribuintes e soma R$ 16 bilhões
Rio começa a semana com quase 5 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Faetec abre inscrições para cursos de qualificação para pessoas autistas e deficientes intelectuais
São oferecidas 15 vagas e as inscrições podem ser feitas de 22 a 24 de junho
Pix por aproximação passa a permitir visualização de saldo e limite
Medida visa aumentar a efetividade de pagamentos realizados por meio do sistema
Boletim Focus: Mercado aumenta projeções de inflação e juros em 2026
Previsão para o IPCA foi elevada pela 15ª semana seguida
Preços altos nos lançamentos de celulares estimulam a compra de smartphones usados
Custo elevado dos componentes eletrônicos e instabilidade cambial são as principais causas da disparada dos preços
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.