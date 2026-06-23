RPVs são utilizadas exclusivamente para o pagamento de valores de até 60 salários mínimos - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

RPVs são utilizadas exclusivamente para o pagamento de valores de até 60 salários mínimosMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 23/06/2026 09:13

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou mais de R$ 2,14 bilhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) a 141.369 aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o Brasil.

Os valores são decorrentes de decisões judiciais favoráveis em 100.893 ações, muitas delas coletivas, relacionadas à concessão e à revisão de benefícios previdenciários e assistenciais. Os processos foram concluídos em maio deste ano.

As RPVs são utilizadas exclusivamente para o pagamento de valores de até 60 salários mínimos e são quitadas de forma muito mais rápida do que os precatórios. Com a liberação, o total destinado ao pagamento de RPVs ultrapassa R$ 2,57 bilhões.

No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, os pagamentos são de responsabilidade do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região). Os valores serão depositados em contas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal vinculadas aos segurados que obtiveram decisão favorável nas ações.

Para quem deseja fazer a consulta, basta acessar o site do TRF2, informar o CPF e preencher apenas um dos campos disponíveis: número da requisição (RPV), número do processo ou número de registro.

Os segurados podem verificar a situação do pagamento nos sites dos TRFs:



- TRF1: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP;

- TRF2: RJ e ES;

- TRF3: SP e MS;

- TRF4: RS, PR e SC;

- TRF5: PE, CE, AL, SE, RN e PB;

- TRF6: MG.