Atividade de extração de petróleo e gás é uma das principais fontes de renda do estadoDivulgação/Petrobrás
De acordo com o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, é importante ressaltar que o desempenho positivo do PIB fluminense foi muito influenciado pelo fôlego conjuntural do mercado de petróleo e gás e também do setor de infraestrutura, mas o estado precisa avançar para o desenvolvimento sustentável.
Segundo o estudo, a indústria extrativa, puxada pela produção de petróleo e gás, teve crescimento de 13,1%. A indústria da construção teve alta de 2,6%, impulsionada pela continuidade dos investimentos em infraestrutura e pela expansão de projetos em educação, saúde e lazer. Já a indústria de transformação teve queda de 1,4% por conta dos juros elevados e dos preços de energia, frete e outros insumos diante das tensões geopolíticas no Oriente Médio.
A Firjan também pontua que o setor de serviços, que representa cerca de 51% do PIB fluminense, apresentou crescimento de 0,3% nos três primeiros meses do ano em relação ao primeiro trimestre de 2025. De acordo com o estudo, embora modesto, o crescimento ocorreu sobre uma base de comparação elevada e em contexto em que o setor permanece próximo de seu maior nível histórico.
Para 2026, a federação projeta alta de 3,4% no PIB fluminense. A cadeia de petróleo e gás, os investimentos em infraestrutura e seus efeitos multiplicadores sobre a atividade econômica devem seguir como os principais vetores de crescimento. Entretanto, a federação ressalta que a manutenção desse ritmo continuará dependendo da evolução de fatores conjunturais internos e externo.
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