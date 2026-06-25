Atividade de extração de petróleo e gás é uma das principais fontes de renda do estado - Divulgação/Petrobrás

Atividade de extração de petróleo e gás é uma das principais fontes de renda do estadoDivulgação/Petrobrás

Publicado 25/06/2026 17:55





De acordo com o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, é importante ressaltar que o desempenho positivo do PIB fluminense foi muito influenciado pelo fôlego conjuntural do mercado de petróleo e gás e também do setor de infraestrutura, mas o estado precisa avançar para o desenvolvimento sustentável.



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A Firjan também pontua que o setor de serviços, que representa cerca de 51% do PIB fluminense, apresentou crescimento de 0,3% nos três primeiros meses do ano em relação ao primeiro trimestre de 2025. De acordo com o estudo, embora modesto, o crescimento ocorreu sobre uma base de comparação elevada e em contexto em que o setor permanece próximo de seu maior nível histórico.



Para 2026, a federação projeta alta de 3,4% no PIB fluminense. A cadeia de petróleo e gás, os investimentos em infraestrutura e seus efeitos multiplicadores sobre a atividade econômica devem seguir como os principais vetores de crescimento. Entretanto, a federação ressalta que a manutenção desse ritmo continuará dependendo da evolução de fatores conjunturais internos e externo.

Estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) aponta que o Produto Interno Bruto (PIB) fluminense cresceu 4,2% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três primeiros meses do ano passado. Entre os setores, a indústria – que responde por 38% do PIB estadual – foi a principal responsável pelo crescimento ao registrar alta de 9,8%.De acordo com o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, é importante ressaltar que o desempenho positivo do PIB fluminense foi muito influenciado pelo fôlego conjuntural do mercado de petróleo e gás e também do setor de infraestrutura, mas o estado precisa avançar para o desenvolvimento sustentável.Segundo o estudo , a indústria extrativa, puxada pela produção de petróleo e gás, teve crescimento de 13,1%. A indústria da construção teve alta de 2,6%, impulsionada pela continuidade dos investimentos em infraestrutura e pela expansão de projetos em educação, saúde e lazer. Já a indústria de transformação teve queda de 1,4% por conta dos juros elevados e dos preços de energia, frete e outros insumos diante das tensões geopolíticas no Oriente Médio.A Firjan também pontua que o setor de serviços, que representa cerca de 51% do PIB fluminense, apresentou crescimento de 0,3% nos três primeiros meses do ano em relação ao primeiro trimestre de 2025. De acordo com o estudo, embora modesto, o crescimento ocorreu sobre uma base de comparação elevada e em contexto em que o setor permanece próximo de seu maior nível histórico.Para 2026, a federação projeta alta de 3,4% no PIB fluminense. A cadeia de petróleo e gás, os investimentos em infraestrutura e seus efeitos multiplicadores sobre a atividade econômica devem seguir como os principais vetores de crescimento. Entretanto, a federação ressalta que a manutenção desse ritmo continuará dependendo da evolução de fatores conjunturais internos e externo.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna