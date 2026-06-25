IPCA-15 considera preços de nove grupos de produtos e serviçosRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Veja o comportamento dos grupos e os impactos em ponto percentual (p.p.):
- Alimentação e bebidas: 0,74% (0,16 p.p.)
- Habitação: 0,72% (0,11 p.p.)
- Artigos de residência: 0,36% (0,01 p.p.)
- Vestuário: 0,45% (0,02 p.p.)
- Transportes: -0,03% (-0,01 p.p.)
- Saúde e cuidados pessoais: 0,47% (0,06 p.p.)
- Despesas pessoais: 0,34% (0,04 p.p.)
- Educação: -0,02% (0,00 p.p.)
- Comunicação: 0,34% (0,02 p.p.)
Alimentação em casa sobe menos
O IBGE destacou que, no semestre, tomate (103,84%), cenoura (103,10%) e batata-inglesa (100,20%) mais que dobraram de preço. Alimentos são produtos que têm os custos muito relacionados a condições climáticas.
Bandeira amarela pesa
A explicação, segundo o IBGE, está na bandeira tarifária amarela, com a cobrança adicional de R$ 1,885 para cada 100 quilowatt-hora (Kwh) consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a previsão de chuva abaixo de média e a expectativa de aumento do consumo de energia justificam a tarifa extra.
Contribuíram também para a alta da conta de luz os reajustes tarifários em Belo Horizonte, no Recife, em Fortaleza e Salvador. Mesmo esses sendo impactos regionais, o IPCA, por ser uma média nacional, reflete os aumentos.
No grupo transportes, as passagens aéreas ficaram 7,24% mais caras (impacto de 0,05 p.p.). No sentido inverso, os combustíveis recuaram 1,22% (impacto de -0,08 p.p.). De todo o IPCA-15, o etanol (-5,30%) e a gasolina (-0,73%) foram os preços com o maior impacto negativo (-0,04 p.p. cada). O óleo diesel recuou 1,47% em junho.
IPCA-15
A diferença entre os índices está no período de coleta de preços e na abrangência geográfica. Na prévia, a pesquisa é feita e divulgada antes mesmo de acabar o mês de referência. Em relação à divulgação atual, o período de coleta foi de 16 de maio a 16 de junho.
Ambos os índices levam em consideração uma cesta de produtos e serviços para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. Atualmente o valor do mínimo é R$ 1.621.
O IPCA-15 coleta preços em 11 localidades do país (as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, Belo Horizonte, do Recife, de São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia.); e o IPCA, 16 localidades (inclui Vitória, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju). O IPCA cheio de junho será divulgado em 10 de julho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.