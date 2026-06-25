Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de maio - Agência Brasil

Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de maioAgência Brasil

Publicado 25/06/2026 18:51

Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 e estão na fila para sacar cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta quinta-feira (25) um novo lote de valores esquecidos.



Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de maio. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.



Quem tem direito

Podem sacar os valores:



- Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;

- Servidores públicos do mesmo período;

- Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;

- Quem pediu o dinheiro até 31 de março.

- O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.



Como consultar

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.



Passo a passo:



- Acesse o site e faça login com CPF e senha;

- Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);

- Clique em “pesquisar”;

- O sistema indicará se há valores e como proceder.

- Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.



Como pedir o pagamento

O pedido pode ser feito de duas formas:



Pelo aplicativo FGTS:



- Acesse “Mais”;

- Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”;

- Envie os documentos e acompanhe o pedido.

Em uma agência da Caixa:



Leve documento oficial com foto.

O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.



Herdeiros

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:



- Documento de identificação;

- Certidão de dependentes ou autorização judicial;

- Documento que comprove vínculo com o titular.

Calendário

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito, de acordo com a Caixa. Próximos lotes:



- Quem realizou 31 de maio recebe em 24 de junho (lote atual);

- 30 de junho, recebe em 27 de julho;

- 31 de julho recebe em 25 de agosto;

- 31 de agosto recebe em 25 de setembro;

- 30 de setembro recebe em 26 de outubro;

- 31 de outobro recebe em 25 de setembro;

- 30 de novembro recebe em 28 de de;

- Até 31 de dezembro de 2026 recebe em janeiro de 2027.



Fundo PIS/Pasep

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.



Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.



Prazo para sacar

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.



Canais de dúvidas

A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:



- Telefone: 0800-726-0207;

- SAC: 0800-726-0101;

- Ouvidoria: 0800-725-7474;

- Site: caixa.gov.br.

A orientação é verificar quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.