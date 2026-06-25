A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6 - Daniel Castelo Branco
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6Daniel Castelo Branco
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.023 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 22 - 25 - 30 - 31 - 39 - 60
Segundo a Caixa, sete apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 117.144,19 cada. Outros 807 ganhadores acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.674,92 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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