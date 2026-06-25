Bloqueio impede transações financeiras de pessoas jurídicas e físicas que exploram bets sem autorização do governoArte
CMN autoriza bloqueio de contas e impedimento de transações financeiras de bets sem autorização
Instituições têm até 24 horas após recebimento da notificação para efetuarem o congelamento das contas
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