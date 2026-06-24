TCU apresentou novo relatório sobre falhas no seguro-desemprego nesta quarta Divulgação
TCU: há falhas estruturais no serviço de seguro-desemprego; governo tem 180 dias para ajustar
Relatório aponta que canais digitais do benefício pecam no atendimento ao público e na acessibilidade
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Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
Com adicionais, valor médio está em R$ 677,66
Mobi-Rio abre inscrições para 70 vagas para motorista de articulado
Empresa oferece salário de R$ 4.104
CMO aprova requerimento de audiência pública sobre 'tarifa zero' com convites a ministérios
Deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) afirma que modelo de financiamento do transporte está falido
Fabricante de automóveis vai investir R$ 3 bilhões em Porto Real até 2030
Serão instaladas oito novas empresas no polo industrial e projeto resultará na abertura de 100 novas vagas de emprego
INSS amplia exigência de biometria para concessão de benefícios
Exceções incluem idosos com mais de 80 anos, refugiados e outros