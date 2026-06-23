Selecionados para trabalhar como Jovem Aprendiz nos Correios terão jornada de 20 horas semanaisFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Correios divulgam selecionados para Programa Jovem Aprendiz 2026
Mais de 500 candidatos de 14 a 21 anos foram aprovados
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Oportunidades incluem cargos operacionais, administrativos e técnico-analíticos
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