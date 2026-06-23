Tatto relata que pessoas passam a andar de Uber, de carro e de moto por ser mais viável do que o transporte públicoCâmara dos Deputados / Divulgação
CMO aprova requerimento de audiência pública sobre 'tarifa zero' com convites a ministérios
Deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) afirma que modelo de financiamento do transporte está falido
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