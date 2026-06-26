Preço da gasolina registrou alta de apenas 0,15%Agência Brasil
ANP: Gasolina fica mais cara e diesel e gás barateiam em junho
Queda dos preços acompanha a redução do valor do petróleo no mercado internacional
ANP: Gasolina fica mais cara e diesel e gás barateiam em junho
Queda dos preços acompanha a redução do valor do petróleo no mercado internacional
Bandeira tarifária das contas de luz segue amarela em julho
Acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora será mantido
Dívida Pública sobe 2,66% em maio e supera R$ 9 trilhões
Emissão forte de títulos puxou alta no mês passado
Escola Móvel de Tecnologia chega à Costa Verde com 140 vagas gratuitas
Iniciativa do Senac RJ oferece cursos de Informática e Excel com IA, Fotografia, Filmagem com Drone, entre outros
Evento gratuito na Tijuca reúne empreendedorismo, capacitação e saúde
Foco da iniciativa é fortalecer economia local e criar oportunidades de negócios entre moradores, profissionais e comerciantes
Novo teto do MEI ficará entre R$ 130 mil e R$ 140 mil, afirma ministro
Além do reajuste, proposta prevê ampliar de um para dois o número máximo de empregados que podem ser contratados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.