Moretti fez declaração durante programa Bom dia, ministro, da EBCFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Novo teto do MEI ficará entre R$ 130 mil e R$ 140 mil, afirma ministro
Além do reajuste, proposta prevê ampliar de um para dois o número máximo de empregados que podem ser contratados
CNPJ de autônomos, prestadores e produtores rurais é adiado para 2027
Receita pretende simplificar obrigação criada por reforma tributária
ANP: Gasolina fica mais cara e diesel e gás barateiam em junho
Queda dos preços acompanha a redução do valor do petróleo no mercado internacional
Bandeira tarifária das contas de luz segue amarela em julho
Acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora será mantido
Dívida Pública sobe 2,66% em maio e supera R$ 9 trilhões
Emissão forte de títulos puxou alta no mês passado
Escola Móvel de Tecnologia chega à Costa Verde com 140 vagas gratuitas
Iniciativa do Senac RJ oferece cursos de Informática e Excel com IA, Fotografia, Filmagem com Drone, entre outros
Evento gratuito na Tijuca reúne empreendedorismo, capacitação e saúde
Foco da iniciativa é fortalecer economia local e criar oportunidades de negócios entre moradores, profissionais e comerciantes
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