Decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela Receita Federal e Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços Marcelo Camargo/Agência Brasil
A regra fazia parte das mudanças previstas pela Reforma Tributária sobre o consumo e estava inicialmente prevista para entrar em vigor em 1º de julho. Com a mudança, os contribuintes que recolhem a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) terão mais tempo para adaptação enquanto um novo sistema simplificado de cadastro é desenvolvido.
A medida não significa que toda pessoa física precisará abrir um CNPJ. A reforma tributária criou a exigência apenas a pessoas que exerçam determinadas atividades econômicas e precisem emitir documentos fiscais dentro das regras do novo sistema tributário.
O que muda
Na prática, algumas pessoas físicas que atuam como prestadores de serviço, autônomos ou produtores e faturem acima de R$ 40,5 mil por ano precisarão de uma identificação fiscal específica para emissão de notas e outros documentos.
O objetivo é tornar o processo mais organizado, com menos burocracia e maior integração digital.
Nanoempreendedor
Pelas regras previstas, pessoas físicas com faturamento anual de até R$ 40,5 mil, metade do teto do microempreendedor individual (MEI), ficam fora da condição de contribuintes do IBS e da CBS, não precisando de CNPJ para essa finalidade.
Apesar da falta de obrigação aos nanoempreendedores, a expectativa é que, no caso de fornecedores de bens ou de serviços, haja pressão das empresas contratantes para a inscrição no CNPJ. Isso porque a reforma tributária estabelece o abatimento de créditos de impostos ao longo da cadeia produtiva.
Dessa forma, fornecedores sem CNPJ e sem nota fiscal tenderão a perder contratos porque os compradores não poderão descontar os créditos no pagamento da CBS e do IBS.
Quem está enquadrado como MEI continuará com o CNPJ normalmente, sem necessidade de nova inscrição.
Produtores rurais
Para produtores abaixo desse limite, a regulamentação ainda está sendo detalhada.
Sistema simplificado
A proposta é oferecer:
- Cadastro digital e automatizado;
- Menos exigências burocráticas;
- Processo mais rápido para o usuário;
- Integração com plataformas de emissão fiscal eletrônica.
Principais datas
- Novembro de 2026: previsão para lançamento do sistema simplificado de inscrição;
Quem precisa de atenção
Entre os grupos que podem ser impactados estão:
- Autônomos que ganham mais de R$ 40,5 mil por ano;
- Prestadores de serviços que ganham mais de R$ 40,5 mil por ano;
- Produtores rurais com renda bruta acima de R$ 3,6 milhões por ano;
- Pessoas que atuam como fornecedores de bens ou serviços.
- Trabalhadores com carteira assinada, aposentados sem atividade econômica própria, consumidores finais e investidores pessoa física, em regra, não entram nessa obrigação.
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