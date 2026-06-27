Os depósitos ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiários - Divulgação / MEC

Os depósitos ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiáriosDivulgação / MEC

Publicado 27/06/2026 06:00

Rio - O Ministério da Educação (MEC) paga nesta segunda-feira (29) a quarta parcela do Programa Pé-de-Meia de R$ 200 aos estudantes beneficiários. O valor é referente ao cumprimento de pelo menos 80% de frequência nas aulas no mês de abril. O governo também depositará as parcelas de matrícula de 2026 e de conclusão de 2025 para os alunos que tiveram suas informações enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino.

Os depósitos seguem até o dia 6 de julho e são escalonados conforme o mês de nascimento dos estudantes. Eles ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiários. Confira o calendário de pagamentos até 5 de março, organizados por mês de nascimento dos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia:

- Janeiro e fevereiro: recebem em 29 de junho;

- Março e abril: 30 de junho;

- Maio e junho: 1º de julho;

- Julho e agosto: 2 de julho;

- Setembro e outubro: 3 de julho;

- Novembro e dezembro: 6 de julho.

Condições

O Pé-de-Meia beneficia estudantes matriculados nas redes públicas de ensino que atendem aos seguintes critérios:



- Ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos (EJA);

- Integrar uma família inscrita no CadÚnico, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

- Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular;

- Manter frequência escolar mínima de 80% nas aulas.

Dúvidas

Estudantes, responsáveis e gestores escolares podem tirar dúvidas sobre o programa pelo link https://www.gov.br/pedemeia na página de Perguntas Frequentes.

* Estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.