Os depósitos ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiáriosDivulgação / MEC
- Ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos (EJA);
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Os depósitos ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiáriosDivulgação / MEC
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