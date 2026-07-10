Cadastro deve ser feito por plataforma do governoFernando Frazão / Agência Brasil
Move Brasil: Governo adia início de financiamento para entregadores
Programa terá início em 27 de julho após ajustes em sistemas; crédito dependerá de análise dos bancos
ITA recebe inscrições para o vestibular de 2027 até domingo
Instituto oferece 200 vagas e aplicação para o concurso custa R$ 195,00
Inscrição em concurso para cabo da Marinha termina neste domingo
São oferecidas 400 vagas para 20 habilitações de formação técnica
Dataprev abre inscrições de concurso para 212 vagas
Remunerações variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44
Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho
Ajuste de sistemas provocou atraso de linha de crédito
Preço dos combustíveis caem na segunda semana de julho
Diesel teve a maior redução, com uma diferença de 0,7% no custo do litro
INSS fará mutirão de perícia médica neste fim de semana
Segurados que já aguardavam foram convocados por mensagem no celular
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