A linha de crédito destinada à compra de motos e bicicletas para entregadores e motoappsReprodução/Agência Brasil
A linha de crédito estava prevista para a próxima segunda-feira (13) e é destinada à compra de motos e bicicletas por quem usa esses veículos como instrumento de trabalho.
Segundo o governo, a mudança no cronograma foi necessária para concluir testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos.
O que mudou
A análise dos pedidos será feita pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e por outras instituições financeiras credenciadas.
Quem pode participar
entregadores por aplicativo que utilizam bicicleta;
entregadores por aplicativo que utilizam motocicleta;
motofretistas;
mototaxistas;
trabalhadores com vínculo formal de emprego ou atuação por plataformas digitais.
A aprovação do cadastro, no entanto, não garante automaticamente a liberação do crédito. O financiamento dependerá da análise realizada pela instituição financeira escolhida, que avaliará critérios como capacidade de pagamento e histórico de crédito do solicitante.
O que pode ser financiado
bicicleta elétrica;
motoneta;
ciclomotor;
motocicleta elétrica;
motocicleta flex.
Os modelos deverão atender às regras definidas pelo programa.
Condições do crédito
As principais condições são:
sem entrada;
financiamento de um veículo por beneficiário;
prazo de pagamento de até 48 meses;
carência de dois meses para o início das parcelas.
Por que houve adiamento?
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o prazo adicional será utilizado para concluir a integração entre os sistemas dos órgãos públicos e das instituições financeiras.
O objetivo é evitar falhas durante a contratação e garantir que o atendimento aos trabalhadores ocorra de forma segura desde o início das operações.
Dessa forma, o programa passa a iniciar efetivamente no próximo dia 27, quando os trabalhadores com cadastro aprovado poderão procurar os bancos para pedir o financiamento.
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