Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio - Divulgação

Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio Divulgação

Publicado 05/08/2026 22:12

No pedido, a PGE-RJ afirma que o Grupo Manguinhos acumula uma dívida de mais de R$ 25,7 bilhões em impostos, o que faz dele o maior devedor tributário do país. O órgão também informa que a empresa deixou de pagar, por mais de 90 dias, as parcelas de um acordo firmado para quitar parte dessas dívidas. Pela legislação, esse descumprimento pode levar ao cancelamento do parcelamento e servir de base para um pedido de falência.A Procuradoria também cita relatórios que mostram uma piora na situação financeira da empresa. Segundo o Estado, o grupo faturava mais de R$ 1 bilhão por mês em 2025, mas teve uma queda contínua nas receitas até chegar a um faturamento próximo de zero no início de 2026. O órgão afirma ainda que a empresa continuou a acumular prejuízos, manteve custos altos e não apresentou capacidade para gerar recursos suficientes para manter as operações e pagar suas obrigações.Outro ponto citado no pedido é que, mesmo depois de aderir ao parcelamento, o Grupo Manguinhos acumulou mais de R$ 1,8 bilhão em novas dívidas com o Estado. Para a PGE-RJ, isso mostra que a empresa não conseguiu regularizar sua situação fiscal.Com base nesses argumentos, o Estado pede que a recuperação judicial seja convertida em falência. Se a Justiça aceitar o pedido, os bens da empresa poderão ser vendidos durante o processo, conforme prevê a legislação.