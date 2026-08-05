Inverno começa oficialmente no próximo sábado (21) - Divulgação

Inverno começa oficialmente no próximo sábado (21)Divulgação

Publicado 05/08/2026 21:51



Com a previsão de temperaturas mais elevadas nas próximas semanas , comerciantes do Rio de Janeiro esperam um aumento de 1,5% nas vendas durante a temporada de liquidações de inverno. A expectativa é que o movimento se mantenha até o início da primavera, em 22 de setembro.

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A projeção é de um levantamento realizado pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), com 200 comerciantes do setor de vestuário. O estudo comparou as perspectivas de vendas deste ano com o mesmo período de 2025.



Além das peças de inverno em liquidação, lojistas também observam aumento na procura por itens típicos do verão, como sandálias rasteiras, blusas de alça e de manga curta, calças de linho, bermudas e outras peças da estação.



Dados do IBGE mostram que as vendas dos segmentos de tecidos, vestuário e calçados caíram 12,2% no acumulado dos 12 meses encerrados em maio, no estado do Rio de Janeiro. No país, a queda foi de 0,5% no mesmo período. Diante desse cenário, o comércio aposta nas liquidações para reduzir os estoques, recuperar parte das perdas e aumentar o fluxo de caixa.



O levantamento também aponta que os preços das roupas no Rio tiveram variação menor do que a média nacional. As roupas masculinas registraram alta de 2,43% no estado, enquanto a média do país foi de 3,10%. Já as roupas femininas tiveram queda de 0,92% no Rio de Janeiro, enquanto, no restante do país, os preços subiram 1,80%.



Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna