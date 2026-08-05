Inverno começa oficialmente no próximo sábado (21)Divulgação
Além das peças de inverno em liquidação, lojistas também observam aumento na procura por itens típicos do verão, como sandálias rasteiras, blusas de alça e de manga curta, calças de linho, bermudas e outras peças da estação.
Dados do IBGE mostram que as vendas dos segmentos de tecidos, vestuário e calçados caíram 12,2% no acumulado dos 12 meses encerrados em maio, no estado do Rio de Janeiro. No país, a queda foi de 0,5% no mesmo período. Diante desse cenário, o comércio aposta nas liquidações para reduzir os estoques, recuperar parte das perdas e aumentar o fluxo de caixa.
O levantamento também aponta que os preços das roupas no Rio tiveram variação menor do que a média nacional. As roupas masculinas registraram alta de 2,43% no estado, enquanto a média do país foi de 3,10%. Já as roupas femininas tiveram queda de 0,92% no Rio de Janeiro, enquanto, no restante do país, os preços subiram 1,80%.
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