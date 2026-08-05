Terminal Gentileza recebe mutirão de renegociação de dívidas

Rio - O Terminal Gentileza , na Zona Portuária, recebe, a partir desta quarta-feira (5), um grande mutirão de renegociação de dívidas. O evento, que é organizado por temas, dedicando cada dia a um setor específico, vai até sexta-feira (7), das 9h às 17h.

Além de obter descontos, o público poderá solicitar revisão de cobranças, buscar solução para conflitos, receber orientação sobre os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e registrar reclamações junto às equipes do Procon Carioca. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Sedecon).

Para ser atendido, basta apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e toda a documentação relacionada à dívida, como contratos, boletos, faturas ou quaisquer outros documentos que possam facilitar a análise e a negociação.

A diretora-executiva do Procon Carioca, Soraia Panella, enumerou os benefícios do mutirão. "Essa ação é para ajudar o consumidor a renegociar as dívidas, limpar o nome e resolver pendências com essas empresas. Também estaremos, no fim do mês, em Campo Grande, com uma megaação de renegociação de dívidas, que reunirá bancos, concessionárias e serviços de proteção ao crédito, como o SPC, para atender os consumidores da região", destacou Soraia, que completou: "Temos uma equipe grande com condições de fazer um bom atendimento."

'Evento de suma importância'

A bibliotecária Danuza Espindola Campista, 40 anos, disse que a iniciativa é "de suma importância". "Vai ajudar muito, porque impede que eu entre na proteção ao crédito e chegue ao fim do ano endividada", afirmou Danuza, que descobriu o mutirão por acaso. "Acabei passando por aqui por engano, porque o motociclista errou o caminho, e parece que foi Deus. Não sabia que o evento estava acontecendo."

Já o empreendedor Márcio Santos de Moura, de 53 anos, contou que foi até o evento acompanhar a mulher para resolver pendências com concessionárias de água e energia.

"Até agora, a negociação com a concessionária de água foi totalmente tranquila e resolvida. Agora estamos resolvendo a de energia. Ficamos sabendo do evento pela imprensa, e acho que o mutirão é muito importante, pois há muitas pessoas que não têm condições de pagar os valores elevados cobrados pelas empresas."

Márcio também deu detalhes de um dos problemas que estava resolvendo. "No caso de energia, quando fui morar com a minha mulher, ela e a família dela pagavam cerca de R$ 150 por mês. Depois que trocaram o relógio e instalaram o medidor digital, a conta passou para R$ 700, R$ 800. Um absurdo! Por isso, o mutirão é tão importante."

Confira a programação:



05 de agosto – Concessionárias de energia elétrica (Light e Enel);

06 de agosto – Concessionárias de abastecimento de água (Rio+ Saneamento (Zona Oeste Mais Saneamento), Águas do Rio, Cedae e Iguá);

07 de agosto – Operadoras de telefonia (Claro, TIM e Vivo).

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