As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira - Luciano Belford/Arquivo O Dia

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h desta quinta-feiraLuciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 04/08/2026 22:02

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.040 da Mega-Sena , realizado nesta terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (6).

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As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54



- 89 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 47.258,21 cada;



- 6.555 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.057,65 cada.



Apostas

As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54- 89 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 47.258,21 cada;- 6.555 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.057,65 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.