As ações fazem parte da programação da Agência Móvel da LightDivulgação/Light
Light leva atendimento a Mendes e Japeri nesta sexta e sábado
Os clientes poderão negociar débitos, realizar troca de titularidade, emitir segunda via da conta de luz, receber orientações, entre outros
CNC: endividamento das famílias sobe para 82%, mas inadimplência cai
Pesquisa mostra que 29,5% da renda é comprometida com débitos; indicador marca maior patamar já registrado pelo sexto mês seguido
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Famílias brasileiras perderam R$ 62,5 bilhões para bets em 2025
Prejuízos equivalem a 0,68% da Renda Nacional Disponível Bruta e consideram os repasses via Pix para as casas de apostas
Governo do Rio pede falência do Grupo Manguinhos por dívida fiscal
Segundo a PGE-RJ, a empresa não tem mais condições de manter as atividades e de cumprir os requisitos para continuar em recuperação judicial
Comércio estima vendas até 1,5% maiores em relação ao inverno de 2025
Pesquisa indica que descontos e temperaturas mais altas devem impulsionar o setor de vestuário no Rio até a chegada da primavera
Redução da taxa de juros ainda é insuficiente, avaliam entidades
Comitê de Política Monetária do Banco Central realizou mais um corte de 0,25% na taxa Selic, definida em 14% ao ano
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