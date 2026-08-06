As ações fazem parte da programação da Agência Móvel da Light - Divulgação/Light

As ações fazem parte da programação da Agência Móvel da LightDivulgação/Light

Publicado 06/08/2026 18:25

Moradores de Mendes e Japeri terão acesso a atendimentos gratuitos da Light nesta sexta-feira (7) e sábado (8). As ações fazem parte da programação da Agência Móvel da concessionária, que percorre municípios do estado para aproximar os serviços da população.

Em Mendes, o atendimento acontece nesta sexta-feira (7), das 10h às 15h, na Rua Professor Paulo Sérgio Nader Pereira, número 250. Já em Japeri, a ação será realizada no sábado (8), das 9h às 13h, na Rua Abrão, 56, em Nova Belém, na Assembleia de Deus Central de Japeri.

Durante os atendimentos, os clientes poderão negociar débitos, solicitar a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), realizar troca de titularidade, emitir segunda via da conta de luz e receber orientações sobre consumo consciente e seguro de energia.

A programação também conta com ações de eficiência energética, incluindo a substituição de lâmpadas antigas por modelos de LED, que apresentam maior durabilidade e podem contribuir para a redução do consumo de energia.

Além das atividades previstas para esta sexta e sábado, a Light realizou atendimentos nesta semana em Duque de Caxias e Sapucaia. Na quarta-feira (5), a Agência Móvel esteve em Duque de Caxias, na Rua Frei Fidélis, no Centro, com atendimento aos moradores. No mesmo dia, a concessionária também promoveu uma ação de atendimento ao consumidor no Terminal Intermodal Gentileza, no Rio.

Na quinta-feira (6), a iniciativa chegou a Sapucaia, na Praça Governador Miguel Couto Filho.

Os clientes que não conseguirem participar das ações presenciais também podem acessar os serviços da empresa pelos canais digitais, disponíveis 24 horas, como a Agência Virtual, o aplicativo “Light Clientes” e o WhatsApp (21) 99981-6059.