Custo da cesta básica no Rio de Janeiro é de R$ 855,37, o quarto maior do paísMarcelo Camargo/Agência Brasil
Custo da cesta básica cai em 26 capitais brasileiras
Redução foi puxada por itens como batata, tomate e café e em pó; Rio é a cidade com quinta maior queda, com baixa de 7,12%
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