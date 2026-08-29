Correios passam por um processo de reestruturaçãoMarcelo Camargo/Agência Brasil
Prejuízo líquido dos Correios sobe no 1º semestre, mas cai no 2º trimestre
Estatal aponta que os resultados ocorrem em meio à implementação de um plano de reestruturação
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