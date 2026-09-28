No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mêsLyon Santos / MDS
Beneficiários com NIS de final 8 recebem Bolsa Família de setembro
Ao todo, 19,29 milhões de famílias serão contempladas neste mês, com valor médio de R$ 678,18
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