Vagas temporárias aquecem mercado de trabalho neste fim de anoReprodução/CDL-Macaé

Publicado 24/09/2023 05:00

As vagas temporárias de fim ano representam uma oportunidade para quem busca retornar ou ingressar no mercado de trabalho. Com a Black Friday, confraternizações e Natal, o comércio gera ainda mais empregos. Somente na cidade do Rio de Janeiro, deverão ser gerados cerca de 12 mil postos temporários – dois mil a mais do que o registrado em 2022. Os dados são da pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio).

"O resultado da pesquisa reflete a expectativa de vendas para o Natal — a grande data comemorativa para o comércio, que representa 30% do faturamento do ano. Outro fator que entusiasma os lojistas é a alta temporada do verão. Na estação mais importante para a economia carioca, a cidade recebe um grande número de turistas do país e do exterior, que vêm aproveitar as festas do fim de ano, as praias e o Carnaval. A combinação desses fatores embasam a estimativa de contratação de temporários, dois mil a mais do que no ano passado”, diz o presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo Gonçalves.

Do total de vagas, 45% representam o primeiro emprego; a faixa etária predominante é entre 18 a 35 anos; 65% dos contratados serão para ocupar as vagas de vendedores; 10% para operadores de caixa; 15% para estoquistas; 5% para supervisores e 5% para auxiliar de estoque, entregador e ajudante.

Como e onde conseguir uma vaga temporária?

A busca por empregos temporários pode ser uma tarefa desafiadora, mas há várias empresas que tradicionalmente oferecem oportunidades. Segundo a analista de RH do Grupo Epicus e Outlier, Thais Carvalho, os melhores chances estão nas grandes lojas de departamento, supermercados, lojas especializadas, empresas de entrega e restaurantes.

De acordo com a analista de RH, para conquistar uma vaga temporária é importante uma boa preparação de currículo. Outra dica é pesquisar no comércio local e on-line. Thais ressalta que o candidato deve se apresentar de forma profissional e se preparar para realizar uma boa entrevista.

"Além dessas estratégias, utilize o famoso Network. Converse com amigos, familiares e colegas que possam estar cientes de vagas temporárias. Muitas vezes, as indicações são uma forma eficaz de conseguir um emprego", exolica.

Para transformar um emprego temporário em uma vaga efetiva, é necessário que o trabalhador esteja preparado, seja proativo, demonstre seu interesse pela empresa, queira crescer profissionalmente e mantenha-se focado nos objetivos de carreira durante o período do contrato temporário.



Experiências

O vendedor Bruno Lopez, de 28 anos, ingressou no mercado de trabalho como temporário e foi efetivado após o período das festas. "Foi minha primeira oportunidade. Eu me dediquei ao máximo, trabalhei muito o tempo todo, me esforcei mesmo. Então, quando chegou o final do período de contrato, eles me chamaram e me perguntaram se eu tinha interesse em ser efetivado. Foi gratificante", conta Bruno.



Para Maria de Fátima Rodrigues, de 40 anos, o emprego temporário é uma forma de voltar ao mercado. "Estou desempregada há mais de um ano. Essa época de fim de ano traz uma esperança de que vou conseguir um trabalho".

A estudante Vitória Lima, de 19 anos, busca seu primeiro emprego. Ela enviou currículo para diversas lojas em shoppings do Rio de Janeiro: "Eu preciso de uma primeira oportunidade e acho que essa é minha melhor chance. Enviei o currículo para várias lojas e espero conseguir e depois ser efetivada."

Vagas temporárias

Para quem busca uma oportunidade neste fim de ano, a Coca-Cola está oferecendo 700 vagas temporárias para as regiões Sul e Sudeste. São diversos cargos, como promotor, vendedor, operador de máquinas, ajudante operacional, assistente de faturamento, auxiliar de entregas, conferente, motorista entregador e operador de empilhadeira, entre outros.

Os contratados terão carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com os do mercado. Os interessados devem acessar o site

A Americanas está com 1.200 empregos temporários para reforçar as suas operações na Black Friday e Natal deste ano. As oportunidades não exigem experiência e são para cargos de operação logística, operador de empilhadeira, auxiliar, assistente e motorista com carteira de habilitação D.

Os interessados devem se inscrever pelo site: https://americanas-entrega.pandape.infojobs.com.br/

*Matéria da estagiária Júlia Vianna sob supervisão de Marlucio Luna.