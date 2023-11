Candidatos devem comparecer no processo seletivo que acontecerá dia 30 de novembro - Divulgação/Hortifruti Natural da Terra

A Hortifruti Natural da Terra, maior rede de hortifrutigranjeiros do país, chega ao início do mês de dezembro com 350 vagas para quem está em busca de oportunidade profissional. No dia 30, será promovido um mutirão para atrair profissionais para o Dia D.

No Rio de Janeiro, a rede está contratando para Niterói, Centro do Rio, Zona Oeste, e principalmente zonas Sul e Zona Norte. Entre as funções selecionadas, as de Manipulador de Alimentos, Empacotador, Operador de Loja, Padeiro, Peixeiro, Açougueiro, Sushimeiro, Auxiliar de Açougue, Padaria e peixaria. Para os cargos citados, a escolaridade mínima pede Ensino Fundamental Completo. Já para os cargos de Operador de Caixa e Delivery, e Atendente de Lanchonete, é exigido o Ensino Médio Completo.

No Dia D, os candidatos devem comparecer no processo seletivo que acontecerá dia 30 de novembro– no RJ na Rua Marques de Abrantes, 192 – Flamengo, às 13h30.

As vagas são para início imediato.