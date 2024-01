Para se candidatar, não há exigência de experiência anterior - Pixabay

Publicado 25/01/2024 09:23 | Atualizado 25/01/2024 09:25

Rio - A Arcos Dorados, operadora da rede McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, está com mais de 230 vagas de atendente de restaurante para os turnos manhã, noite e madrugada no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para os bairros da Tijuca, Freguesia, Campo Grande e Centro. Além disso, também há vagas para Resende, Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras e Macaé.

Para se candidatar, não há exigência de experiência anterior, pois a rede oferece um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante. Para as vagas noturnas é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

Interessados devem entregar o currículo nas unidades:

- Centro: Avenida Rio Branco 100. Entrevista todas as segundas, às 9h.

- Tijuca: Rua Barão de Mesquita 262 ou Rua Maxwell 495. De segunda a sexta, das 10h às 17h

- Campo Grande: Av.Cesario de Mello nº 1751. De segunda a sexta, a partir das 10h.

- Barra: Av das Américas 4666 Lj 117A e B K

- Barra da Tijuca: Estrada de Jacarepaguá 6069 LUC COB 01/B 02/A Piso L3 - Entrevistas as segundas, terças e quartas-feiras, das 10h às 17h.

- Resende: Av. Dr Jefferson Geraldo bruno, 2900, Paraíso. De segunda a sexta, das 10h às 18h.

- Região dos Lagos: Cabo Frio - Av. Assunção, 611, Centro

- São Pedro da Aldeia: Estrada Amaral Peixoto s/n, Km 105.650, Ponta d'Água

- Macaé: Av.Carlos Augusto Tinoco Garcia s/nº - Riviera Fluminense)

- Búzios: Av José Bento Ribeiro Dantas , 5587, próximo ao Extra