Curso gratuito conta com 200 bolsas de estudos para complementação profissional na indústria - Moove/Divulgação

Publicado 20/08/2024 18:10

A Moove, uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos na América do Sul, se uniu à plataforma educacional Descomplica para lançar um curso gratuito para complementação profissional na indústria, que conta com 200 bolsas de estudo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de agosto pelo site https://bit.ly/DescomplicaeMoove

O curso contará com uma trilha pedagógica de 12 semanas de duração, composta por módulos focados em: competências comportamentais, matéria aplicada pela equipe da Descomplica; e conteúdo técnico, ministrado por profissionais técnicos e engenheiros da Moove, com dinâmicas interativas de perguntas e respostas, contando com profissionais de ampla experiência na área. As aulas serão online, ao vivo, e com conteúdos gravados disponíveis na plataforma.

A formação, prevista para iniciar em setembro, é a primeira de três edições programadas, que totalizarão 200 bolsas de estudo, com 60 bolsas disponíveis por fase. Aqueles que se inscreverem no projeto e não forem aprovados para a primeira edição — devido à limitação no número de vagas — serão encaminhados para o banco de candidatos das demais edições e notificados sobre os novos prazos.

As habilidades abordadas nos módulos do projeto são essenciais para que profissionais se destaquem em cargos relacionados a lubrificação, elétrica, mecânica, manutenção e operação industrial. Ao final da capacitação, todos os participantes que concluírem as etapas da formação receberão certificados.

A primeira edição do projeto dará prioridade aos interessados residentes nas regiões de Mangaratiba e Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, que concentram iniciativas industriais de grande importância para o mercado nacional.