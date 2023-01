Conteúdo de responsabilidade do anunciante

26/01/2023

A Nutrix investe em inovação e um corpo docente qualificado, garantindo competência, satisfação dos estudantes e reconhecimento em premiações nacionais e internacionais. Divulgação

Construir uma carreira de sucesso não é tarefa fácil. No mercado de trabalho há vários degraus que precisam ser alcançados para estar em uma posição de destaque. Esse, porém, é o sonho de milhões de jovens estudantes em todo o Brasil, que veem o futuro refletido em suas escolhas no presente.

Para essa caminhada em busca da realização profissional é preciso escolher bem cada passo dado. O primeiro deles, sem dúvida, está na realização de uma boa formação. E no Rio de Janeiro uma escola técnica vem se destacando pelo sucesso de seus alunos.

Nutrix investe em inovação e um corpo docente qualificado, garantindo competência, satisfação dos estudantes e reconhecimento em premiações nacionais e internacionais. Há cinco anos são oferecidos cursos voltados para a área de Saúde, tendo como diferencial uma metodologia focada para aulas práticas.

Com turmas reduzidas, entre as formações estão: curso técnico em Enfermagem e qualificações em Obstetrícia, Neonatologia, Pediatria, Hemodiálise, Hemoterapia, Socorrista (com duas certificações internacionais e uma nacional), além de CTI Adulto. Todos os professores têm experiência de mercado e currículos atualizados com o que há de novo em cada especialidade.

A estrutura da escola técnica conta com dois laboratórios, sendo um exclusivo para aulas nos cursos de Obstetrícia e Neonatologia e outro laboratório para o curso técnico - ambos com equipamentos que permitem ao aluno avaliar o procedimento realizado em tempo real. Destaque também para a boneca simuladora de parto, com tamanho e peso real, onde é possível realizar diversos procedimentos fundamentais para a formação profissional.

“Para os jovens que ainda não escolheram uma carreira, o curso técnico é uma formação rápida, com o benefício da Enfermagem ser uma das profissões que mais crescem a cada ano. Segundo a OMS haverá um déficit enorme de profissionais em 10 anos”, destacou a coordenadora técnica da Nutrix, Kely Cruz.

Empregabilidade

Com a pandemia de Covid-19 as atividades de profissionais de Saúde ganharam destaque e se provaram essenciais para a manutenção da vida humana. Nos últimos anos houve uma crescente procura por qualificações que pudessem atender às demandas de milhares de hospitais no Brasil, seja na rede pública ou privada. Além disso, um profissional de enfermagem também pode trabalhar em creches e escolas (como técnico), empresas privadas, no atendimento domiciliar e até fazer concurso para as forças armadas.

O cenário de vagas a serem preenchidas por profissionais qualificados deve permanecer. Pensando nisso, a Nutrix tem parcerias com centros hospitalares que recebem seus alunos para estágios práticos que garantem ainda mais competência para o aprendizado. Além disso, todos os materiais para as aulas didáticas e práticas são oferecidos sem custos adicionais.

