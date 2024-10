TRE-RJ concedeu entrevista coletiva na sede da entidade, no Centro do Rio - Waleria de Carvalho / Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 20:02 | Atualizado 06/10/2024 21:49

Rio - Em coletiva realizada no fim da tarde deste domingo (6), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) divulgou um balanço e apresentou um panorama do dia de eleições municipais. Ao todo, foram registradas 194 ocorrências policiais com prisões e apreensões, além de 319 substituições de urnas, o que corresponde a 0,72% das zonas. Na sede da entidade, no Centro do Rio, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira avaliou como "tranquilo" o dia de votação.

"No geral, todo o estado se portou de eleitores que puderam votar com toda tranquilidade, sem qualquer percalço. Tudo dentro da normalidade, troca de urnas, tivemos vários registros de ocorrências. Levar esta festa democrática para 13 milhões de eleitores, 17.365 candidatos distribuídos em 29 partidos, não é fácil", relatou o presidente do TRE-RJ.

Dentre as ocorrências que culminaram em prisões a apreensões, 63 foram registradas pela Polícia Federal e as outras 131 ficaram a cargo da Polícia Civil. Segundo o coronel Claudio Eduardo Lopes de Oliveira, coordenador de Inteligência e Segurança Institucional do TRE, a maioria dos casos são de baixa complexidade e menor potencial ofensivo. Uma das ocorrências foi em Copacabana. A presidente de uma seção eleitoral foi alvo de um mandado de busca e apreensão após reter ilegalmente o Caderno de Votação de Eleitores e outros materiais que seriam usados nas eleições municipais. Em Nova Friburgo, um candidato a vereador foi detido comprando votos.

Ao encerrar a coletiva, o desembargador agradeceu a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha Aeronáutica, Guarda Municipal e Polícia Federal, instituições que atuaram para realizar as eleições. "Um agradecimento ao corpo dos servidores do nosso TRE, que realmente ajudaram a fazer, organizaram uma eleição muito bem, de forma um pouco, o resultado foi muito positivo", finalizou.

Também participaram do evento a diretora geral do TRE, Eline Iris Rabello Garcia da Silva; o juiz responsável pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral no município, Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, e o Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Marchetti Kovacs.

Ainda neste domingo, Eduardo Paes (PSD), de 54 anos, venceu a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro e segue no comando da cidade pelos próximos quatro anos. Ele teve mais de 1,8 milhão de votos, o equivalente a 60,47% do total. O deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) será o vice-prefeito.