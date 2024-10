Capitão Nelson, de São Gonçalo, foi um dos prefeitos eleitos pelo PL - Divulgação

Capitão Nelson, de São Gonçalo, foi um dos prefeitos eleitos pelo PLDivulgação

Publicado 07/10/2024 13:05 | Atualizado 07/10/2024 13:14

Rio - Com o fim do primeiro turno e as urnas 100% apuradas, o PL se tornou o partido com mais prefeitos eleitos no estado do Rio. Mesmo com a derrota de Alexandre Ramagem na capital, a legenda conquistou o cargo em cidades da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e no interior. O PP foi o segundo com mais eleitos, seguido do União Brasil, MDB e Solidariedade. O PT, Republicanos, Cidadania e PSD, também tiveram vitórias nas eleições municipais.

O Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou mais prefeituras do que nas eleições de 2020 - quando teve 10 - e se tornou a maior legenda do estado do Rio, com vitória em 22 municípios. No primeiro turno, o PL ganhou em Arraial do Cabo (Marcelo Magno); Barra Mansa (Furlani); Cabo Frio (Dr. Serginho); Itaperuna (Nel); Itatiaia (Kaio do Diogo Balieiro); Mesquita (Marotto); Paty do Alferes (Dr. Julinho Juju); Rio das Ostras (Carlos Augusto); Saquarema (Lucimar); Sumidouro (Galileu); e Trajano de Moraes (Rildo Neves).

Além disso, o PL reelegeu prefeitos em São Gonçalo (Capitão Nelson); Itaboraí (Marcelo Delaroli); Tanguá (Rodrigo Medeiros); Nilópolis (Abraãozinho); São Pedro da Aldeia (Fabio do Pastel); Nova Friburgo (Johnny Maycon); Bom Jesus do Itabapoana (Serginho Cyrillo); Casimiro de Abreu (Ramon); Cordeiro (Leonan); Italva (Léo Pelanca); e São Fidélis (José William).

O segundo partido com maior número de prefeitos eleitos é o Progressistas (PP), que também teve mais eleitos do que em 2020 - quando elegeu 10 -, com 16 novos prefeitos e outros reeleitos. Os municípios que terão novos nomes a partir de 2025 são Bom Jardim (Affonso Monnerat); Cambuci (Murilo Defanti); Miguel Pereira (Pedro Paulo Quinzinho); Nova Iguaçu (Dudu Reina); Pinheiral (Luciano Muniz); Quissamã (Marcelo Batista); Resende (Tande); e Vassouras (Rosi).

Já as cidades com reeleitos pelo PP são Areal (Gutinho Bernardes); Cachoeiras de Macacu (Rafael Miranda); Campos dos Goytacazes (Wladimir Garotinho); Magé (Renato Cozzolino); Quatis (Aluísio D. Elias); Rio Claro (Babton Biondi); Seropédica (Professor Lucas); e Volta Redonda (Neto).

União Brasil e Republicanos

Partidos de direita, o Republicanos e o União Brasil elegeram 4 e 12 prefeitos, respectivamente. Com um vitória a menos que em 2020, o primeiro conquistou as cidades de Armação dos Búzios (Republicanos); Miracema (Alessandra); Paraty (Zezé Porto) e Mangaratiba (Luiz Cláudio).

Já o segundo, que não elegeu prefeitos nas últimas eleições, venceu nas cidades de Aperibé (Roninho); Belford Roxo (Márcio Canella); Cardoso Moreira (Geane Vincler); Comendador Levy Gasparian (Claudio Mannarino); Engenheiro Paulo de Frontin (Maneko Artemenko); Itaocara (Heriberto); Queimados (Glauco Kaizer); São João da Barra (Carla Caputi); Paraíba do Sul (Julio Canelinha); Rio Bonito (Marcos Abrahão); Teresópolis (Leonardo Vasconcellos); e Varre-Sai (Lauro Fabri).

PT



O Partido dos Trabalhadores (PT), mesmo do atual presidente Lula, ganhou as eleições somente em três municípios, com a reeleição em Japeri (DR. Fernanda Ontiveros) e novos prefeitos em Maricá (Quaquá) e Paracambi (Andrézinho Ceciliano). Nas últimas eleições, o partido também venceu apenas na cidade de Maricá (Fabiano Horta).

Partidos de Centro têm maioria dos municípios

Somadas as vitórias entre novos prefeitos e reeleitos, os partidos de Centro conquistaram a maioria dos municípios, com candidatos eleitos em 27 deles. O MDB venceu em nove cidades, sendo elas Angra dos Reis (Cláudio Ferreti); Araruama (Daniela de Lívia); Duque de Caxias (Netinho Reis); Porto Real (Alexandre Serfiotis); Rio das Flores (Rodrigo Cibalena); Santo Antônio de Pádua (Paulinho da Refrigeração); São José de Ubá (Gean); São José do Vale do Rio Petro (Zé Carlos do Mariano); e Valença (Saulo Correa). Em 2020, a legenda havia vencido em oito municípios.

O Solidariedade também venceu em nove, mesma quantidade de 2020: Barra do Piraí (Katia Miki Solidariedade); Cantagalo (Manuela); Duas Barras (Bebeto Solidariedade); Laje do Muriaé (Netinho do Dinésio); Macuco (Michelle Bianchini); Mendes (Jorge Henrique); Santa Maria Madalena (Nilson José); São Francisco de Itabapoana (Professora Yara Cinthia); e São Sebastião do Alto (Claudiane Pietrani).

Já o Cidadania conquistou quatro - mesmo resultado das últimas eleições -, sendo os municípios de Carapebus (Bernard Tavares); Conceição de Macabu (Valmir Lessa); Iguaba Grande (Fabinho); Macaé (Welberth Rezende). Além da reeleição de Eduardo Paes no Rio, o PSD também venceu em Carmo (Samuel do Romão) e Porciúncula (Guilherme Fonseca). Em 2020, a legenda havia eleito seis prefeitos. Já o PRD teve vitória em Sapucaia (Breninho) e o Agir em Guapimirim (Marina Rocha). Ambos não elegeram candidatos na última eleição municipal.

Segundo turno e eleições não definidas

No estado do Rio, somente três cidades vão ter segundo turno das eleições. Em Niterói, na Região Metropolitana, o candidato do PDT, Rodrigo Neves, enfrenta Carlos Jordy, do PL, pelo cargo. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, os eleitores terão que escolher entre Leo Vieira, do Republicanos, e Valdecy da Saúde, do PL. Já em Petrópolis, na Região Serrana, Hingo Hammes, do PP, disputa a vitória com Yuri, do PSOL.



Há ainda cinco municípios que não tiveram as eleições definidas, por conta de candidatos com maior votação nominal anuladas ou sub judice. São elas: Itaguaí (Dr. Rubão/PODE); Natividade (Taninho/União); Piraí (Luiz Fernando Pezão/MDB); Silva Jardim (Maria Figueiredo/MDB); e Três Rios (Joa/Republicanos).