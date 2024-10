Primeira proposta é o Jovem Empreendedor, que pretende oferecer crédito para quem deseja abrir seu próprio negócio - Werther Santana/Estadão

Publicado 09/10/2024 21:29

São Paulo- Em busca dos eleitores de Tabata Amaral (PSB), o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse que vai incorporar três propostas do programa de governo da deputada ao seu plano. Tabata, que ficou em quarto lugar na eleição, com 9,91% dos votos, declarou apoio a Boulos logo após a apuração dos votos, no último domingo.

O compromisso foi assumido durante sua primeira agenda de rua no segundo turno, em visita a comércios na Estrada do M’Boi Mirim, no Jardim Capela, zona sul da capital. No primeiro turno, Boulos venceu na zona eleitoral do bairro (Piraporinha) com 36,98% dos votos válidos, superando o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que obteve 26,04%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 25,35%

A primeira dessas propostas é o Jovem Empreendedor, que pretende oferecer crédito para quem deseja abrir seu próprio negócio. A segunda é o Rampa, que visa fornecer suporte para mães de crianças autistas e com deficiência. A terceira é a criação de um Polo Tecnológico na zona leste, com o objetivo de ser um centro de inovação na periferia da cidade.