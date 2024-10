Guilherme Boulos votou na manhã deste domingo na Zona Sul da capital de São Paulo - Reprodução / CNN

Publicado 27/10/2024 11:20

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que disputa à Prefeitura de São Paulo contra Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo (27) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hermes Ferreira de Souza, no Campo Limpo, Zona Sul da capital.

O candidato chegou à zona eleitoral acompanhado da mulher e das filhas, além da vice na chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Em entrevista, o psolista reforçou que gostaria de "uma chance" para os eleitores. "O que nos estamos pedindo é uma chance para São Paulo, durante essa campanha fui muito atacado com mentiras porque queriam criar medo em vocês. Mas, eu quero pedir que vocês não votem com medo e sim com esperança na mudança", disse o candidato.

Ele acrescentou, ainda, que "confia" no povo de SP e que os eleitores "vão votar com alegria na mudança em que a cidade precisa".

No primeiro turno, Boulos teve 29,08% dos votos só atrás de Nunes que somou 29,48%, com diferença de de 25.010 votos.

Pesquisa

O último levantamento do Datafolha, que foi divulgado no sábado (26), revelou que Guilherme Boulos (PSOL) tem 43% dos votos válidos. Ricardo Nunes (MDB), o atual prefeito, tem 57% das intenções.

A pesquisa foi realizada na sexta-feira (25) e no sábado (26). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.