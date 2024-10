Nunes diz estar confiante após votar acompanhado - Reprodução/Record TV

Publicado 27/10/2024 10:46 | Atualizado 27/10/2024 10:55

São Paulo - Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (27), na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, na Zona Sul da capital. Ele se diz otimista com os resultados das urnas.

O político estava acompanhado do governador Tarcísio Freitas (Republicanos), com que tomou café da manhã, assim como no primeiro turno. O político do MDB é o favorito do governador do estado e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o cargo.

Ele também estava acompanhado de sua mulher, Regina Carnovale, e de Tomás Covas, filho do prefeito Bruno Covas, que faleceu em maio de 2021, e deu lugar ao então vice, Ricardo Nunes.

Em entrevista, ele ressaltou que está muito otimista para ser eleito. "Expectativa muito boa. A gente acompanhou uma energia muito positiva da população, estou muito otimista. Mas é claro, é preciso esperar as urnas consagrarem o novo prefeito".

O político também aproveitou para fazer agradecimentos, citando o governador de São Paulo. "Queria deixar um agradecimento especial à minha esposa e ao governador Tarcísio, que tem sido fundamental para a Prefeitura de São Paulo".

Ricardo Nunes concede entrevista ao lado de Tarcísio de Freitas Reprodução/CNN

Em seguida, ele explicou que passará o dia em zonas eleitorais, acompanhando a votação de Tarcísio, Tomás Covas, Coronel Mello Araújo, da Polícia Militar, e de Regina.

Equilíbrio no primeiro turno e rivalidade

Ricardo Nunes chegou ao segundo turno como o mais votado no último dia 6. No entanto, a diferença para Guilherme Boulos (PSOL) foi de menos de 0,5%. Foram 1.801.139 votos (29,48%) a 1.776.127 votos (29,07%). O terceiro colocado também não ficou muito atrás, foram 1.719.274 votos (28,14%) para Pablo Marçal.

Nas pesquisas para o segundo turno, Nunes sempre ficou na frente. Na última, divulgada pelo Datafolha neste sábado (26), Nunes possuía 57% dos votos válidos, enquanto Boulos contava com 43%.

Nos debates, os dois políticos tiveram momentos de acusações, acirrando a rivalidade entre os dois. O tema do apagão em São Paulo também foi muito debatido. No debate da TV Band, os dois chegaram a protagonizar um abraço que viralizou nas redes sociais