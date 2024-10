Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), candidatos à prefeitura de Belo Horizonte - Divulgação/Prefeitura de BH/Assembleia Legislativa

Publicado 27/10/2024 10:44 | Atualizado 27/10/2024 10:52

Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), votaram na manhã deste domingo (27). Os postulantes ao cargo da capital de Minas Gerais cumprimentaram eleitores e concederam coletivas de imprensa em suas respectivas zonas eleitorais.

Noman, que busca a reeleição, votou no Colégio Rede Decisão, no centro da cidade, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outras lideranças partidárias do PT e PSDB. Ele ressaltou as obras e serviços sociais realizados durante o seu mandato.

"Muito confiante, esperando que a gente possa ter mais um mandato. A luta é difícil, a gente sabe que esse resultado não vai ser fácil. Vamos passar o dia de hoje na expectativa, e quem sabe, no final do dia, a gente possa ter atingido a vitória e com isso, trabalhar mais quatro anos. Como todos vocês sabem, eu participei dessa campanha toda com o meu trabalho, mostrando as coisas que nós fizemos, as obras, serviços sociais que atendemos. É isso que eu usei como argumento porque parece que é isso que a sociedade precisa, trabalho e obra", afirmou.

"Estou há dois anos e meio à frente da prefeitura, e trabalhei muito. Fizemos ou estamos fazendo mais de 300 obras. Muitas delas não estão concluídas, porque são complexas grandes, e a gente espera ter mais um mandato para concluí-las, e realizar novas obras planejadas", concluiu.

Já o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler mencionou, na zona eleitoral do Colégio Sagrado Coração de Maria, no bairro da Serra, o seu crescimento nas pesquisas e disse que está com "muita esperança". Ele estava com a sua vice, a coronel Cláudia Romualdo, também do PL.

"A gente fica muito feliz com o carinho dos belorizontinos. Não só aqui hoje, no momento da votação, mas ao longo de toda a campanha. Os institutos de pesquisa apontam nosso crescimento, nos colocam em empate técnico. É importante lembrar que praticamente todos os institutos erraram nossa votação para baixo no primeiro turno. A gente está com muita esperança", declarou.

"Essa campanha deixou muito claro que o belorizontino tem duas opções de voto: da comodidade, mediocridade, de continuar com o serviço que aí está, e o voto da esperança, da mudança, de uma gestão muito melhor, sem politicagem e corrupção que de fato entregue o serviço que Belo Horizonte precisa e merece", afirmou.