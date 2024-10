Prefeito Ricardo Nunes indo votar acompanhado de Tomás Covas - Reprodução/Record TV

Prefeito Ricardo Nunes indo votar acompanhado de Tomás Covas Reprodução/Record TV

Publicado 27/10/2024 13:23 | Atualizado 27/10/2024 13:26

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), acompanhou o filho do ex-prefeito Bruno Covas, Tomás Covas, em votação neste domingo, 27.

Covas se disse "honrado" por ser acompanhado pelo prefeito. "Fico muito honrado de ter o prefeito e o coronel aqui comigo, votando no meu colégio. Para mim, é uma emoção muito grande. Depois desses quatro anos de gestão, ver ele comigo me deixa muito feliz e emocionado. Foi um prefeito que não foi só um amigo e um parceiro pessoal, mas deu uma continuidade genial na gestão do meu pai".



Usando uma camisa de trator, assim como vários apoiadores do prefeito, ele explicou o significado da camisa. "Tem o símbolo do trator, que representa 'tratorando'. A gente vai, nesse segundo turno, amassar e passar o trator em cima do Boulos", disse Covas.



Perguntado sobre a possibilidade de candidatura, Nunes interveio e já lançou Covas para 2026. "Vai ser deputado. Estou lançando ele aqui para 2026", afirma Nunes.



Assim como no primeiro turno, Covas pregou paciência para entrar na política. "É uma responsabilidade muito grande, então vou procurar me preparar agora para estar pronto daqui a dois anos", afirmou. Ele também projeta que seria interessante começar como deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). "Eu, pessoalmente, acho que deputado estadual seria um primeiro passo mais interessante e tranquilo do que federal".